14.06.2020 - 17:02 | | DHA
Bakan Soylu paylaştı! Bingöl'de 10 kilo EYP bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait 10 kilo el yapımı patlayıcının (EYP) bulunduğunu açıkladı.
Kendisini yakalamaya gelen polislere sitem ettiİzmit’te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalışan Cüneyt Y., "Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman" dedi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan Cüneyt Y., gözaltına alındı.