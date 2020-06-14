Bakan Soylu paylaştı! Bingöl'de 10 kilo EYP bulundu

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarmamızın dikkati ve takibiyle. Bingöl'de, PKK/KCK terör örgütüne ait, uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kilo EYP bulundu. Teşekkürler Türk Jandarması" ifadesini kullandı.