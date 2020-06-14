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14.06.2020 - 17:02 | | DHA

Bakan Soylu paylaştı! Bingöl'de 10 kilo EYP bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait 10 kilo el yapımı patlayıcının (EYP) bulunduğunu açıkladı.

Bakan Soylu paylaştı! Bingöl'de 10 kilo EYP bulundu

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Jandarmamızın dikkati ve takibiyle. Bingöl'de, PKK/KCK terör örgütüne ait, uzaktan komuta sistemi ile hazırlanmış 10 kilo EYP bulundu. Teşekkürler Türk Jandarması" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu paylaştı Bingölde 10 kilo EYP bulundu

Kendisini yakalamaya gelen polislere sitem ettiİzmit’te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalışan Cüneyt Y., "Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman" dedi. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan Cüneyt Y., gözaltına alındı.
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