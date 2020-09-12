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12.09.2020 - 23:20 | | İHA

Bakan Soylu: Polatlı’da toz fırtınasından etkilenen işçilere 170 çadır sevk ediliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD tarafından 170 çadır ve tüm ihtiyaçların sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Soylu: Polatlı’da toz fırtınasından etkilenen işçilere 170 çadır sevk ediliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerine yönelik yaptığı açıklamada, "Polatlı’da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD’tan 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan yardımcımız Muhterem İnce’de inceleme ve tedbirler için Polatlı’da. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

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