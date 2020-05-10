10.05.2020 - 13:19 | | DHA
Bakan Soylu'dan 'Anneler Günü' mesajı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyüseniz de, 50 yaşına gelseniz de, hatta kendiniz evlat sahibi de olsanız, hasretiniz, sevdanız anne, ille de 'anne" dedi.
Bakan Soylu, 'Anneler Günü' dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj paylaştı. Bakan Soylu, "Büyüseniz de, 50 yaşına gelseniz de, hatta kendiniz evlat sahibi de olsanız, hasretiniz, sevdanız anne, ille de anne. Başta kendi annem olmak üzere, en büyük sevginin tüm sahiplerinin, tüm Annelerin, Anneler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Anneler Günü mesajıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anneler Günü’nü yayınladığı bir video ile kutladı. Yerlikaya, “Size olan sevgimiz bir güne sığmaz. Bu güzel şehir de, bu güzel vatan da sizlerin eseridir. Evladını vatan toprağına emanet eden annelerimiz başta olmak üzere; tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum” dedi.