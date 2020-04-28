MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Soylu'dan çok sert Afrin açıklaması: Hain terör örgütünün yanına kalmayacak
ABONE OL
28.04.2020 - 19:59 | | AA

Bakan Soylu'dan çok sert Afrin açıklaması: Hain terör örgütünün yanına kalmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankeriyle gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'dan çok sert Afrin açıklaması: Hain terör örgütünün yanına kalmayacak

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

 

14 gün karantinada kalacaklarSuudi Arabistan'dan Denizli'ye getirilen 171 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta karantinaya alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Corona virüs araştırması için veri tabanı oluşturduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Corona virüs araştırması için veri tabanı oluşturduk

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Hatay Valiliği son dakika açıkladı! 'Patlayan aracı olay yerine getiren kişi yakalandı'

Hatay Valiliği son dakika açıkladı! 'Patlayan aracı olay yerine getiren kişi yakalandı'

Sıradaki Haber