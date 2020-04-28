Bakan Soylu'dan çok sert Afrin açıklaması: Hain terör örgütünün yanına kalmayacak

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mübarek ramazan günü Afrin'de gerçekleştirilen bu saldırı, hain terör örgütünün yanına kalmayacaktır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.