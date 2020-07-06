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06.07.2020 - 12:04 | | DHA

Bakan Soylu'dan 'maske-mesafe-temizlik' uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan düğün, nikah, toplantı gibi sosyal etkinliklerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yapılmasını istedi.

Bakan Soylu'dan 'maske-mesafe-temizlik' uyarısı!

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, bakanlığın güvenlik toplantısından fotoğraf paylaşarak koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara dikkat çekti.

Bakan Soylu, "Her pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir" ifadesini kullandı.

 

 

 

Düğün dönüşü korkunç kazaAksaray’da düğün merasiminden dönen otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolede takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı.
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