Bakan Soylu'dan 'maske-mesafe-temizlik' uyarısı!

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, bakanlığın güvenlik toplantısından fotoğraf paylaşarak koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara dikkat çekti.

Bakan Soylu, "Her pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir" ifadesini kullandı.