MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakan Soylu'dan 'POMEM sınavı sonuçları' açıklaması
ABONE OL
27.02.2020 - 16:08 | | AA

Bakan Soylu'dan 'POMEM sınavı sonuçları' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) yapılacak polis adayı alımlarına ilişkin sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanacağını bildirdi.

Bakan Soylu'dan 'POMEM sınavı sonuçları' açıklaması

Bakan Soylu, 25. dönem POMEM'lere özel harekat branşlı 500 kadın ve 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." diyen Soylu, sınavlara 200 bin kişinin başvurduğunu ve adayların katıldığı yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarının değerlendirilmesinin kolay olmadığını ifade etti.

Soylu, 8 bin bekçi alımında sonuçların açıklanmasının 10 ay sürdüğünü anımsattı.

"SONUÇLAR PLANLAMA DAHİLİNDE AÇIKLANIYOR"

Sınav sonuçlarının açıklanmasının bir planlama dahilinde yapıldığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."

Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber