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02.12.2020 - 16:29 | | DHA

Bakan Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde tünelde kontrolden çıkıp takla atarak devrilen cipin sürücüsü Ahmet Aydın (32) yaralandı. Bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın ekibinde görev yapan Aydın, hastanede tedaviye alındı.

Bakan Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Kaşüstü Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize’den Trabzon yönüne giden Ahmet Aydın yönetimindeki 61 SB 496 plakalı cip, kara yolunda yer alan tünelde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada devrilen araçta buluna sürücü Aydın, yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, araçta sıkışıp ağır yaralanan Ahmet Aydın’ı, çıkarttı.

Burada sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Aydın’ın, bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın ekibinde görev yaptığı öğrenildi. Kazayla, ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Soylunun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

 

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