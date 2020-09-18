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18.09.2020 - 16:07 | | İHA

Bakan 'ücretsiz olacak' dedi! 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu.

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenme işlemlerine 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu.

Bakan 'ücretsiz olacak' dedi! 4 saatte 3 bin 710 kişi başvurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesini içeren "Hayat Kimliğinle Kolay" projesinin tanıtımını yapmıştı. Bakan Soylu; "Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır. Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgilerin yüklenmesi için herhangi bir ücret alınmayacak" ifadeleri kullanmıştı. Bu açıklananın ardından E-devlet üzerinden yapılan başvurularda 4 saate 3 bin 710 vatandaş randevu talebinde bulundu.

SÜRÜCÜ BELGESİ BİLGİLERİ YÜKLEME ADIMLARI

Kişinin kimlik kartı, Kart Yayımcı Kart Erişim (KYKEC) cihazına takılacak, kişinin kimlik bilgileri ve biyometrik resmi ekrana getirilerek personel tarafından görsel olarak kimlik doğrulaması yapılacak. Şüphe duyulması haline biyometrik veri (parmak izi) ile de kimlik doğrulaması yapılması sağlanacak.

Kimlik kartından okunan veriler ile kişinin yeni tip sürücü belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilecek. Yeni tip sürücü belgesine ilişkin bilgiler personel tarafından teyit edildikten sonra kimlik kartına yüklenmiş olacak. Ayrıca kimlik başvurusu yapan yeni tip sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgesi bilgileri, talep etmeleri halinde basım aşamasında kimliklerine yüklenebilecek.

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