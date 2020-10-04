Bakanı Kurum'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı

Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Aynı dünyayı paylaştığımız, 1 kap su 1 kap mama ile yaşama tutunmalarına yardımcı olabileceğimiz can dostlarımız sadece bugün değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ediyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."