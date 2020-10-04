04.10.2020 - 18:54 | | AA
Bakanı Kurum'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayvanların sadece Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ettiğini bildirdi.
Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:
"Aynı dünyayı paylaştığımız, 1 kap su 1 kap mama ile yaşama tutunmalarına yardımcı olabileceğimiz can dostlarımız sadece bugün değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ediyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."
Aynı dünyayı paylaştığımız, #1KapSu1KapMama ile yaşama tutunmalarına yardımcı olabileceğimiz can dostlarımız sadece bugün değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ediyor. #4EkimHayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/HSsjzM9jqV— Murat KURUM (@murat_kurum) October 4, 2020