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04.10.2020 - 18:54 | | AA

Bakanı Kurum'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayvanların sadece Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ettiğini bildirdi.

Bakanı Kurum'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı

 

Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Aynı dünyayı paylaştığımız, 1 kap su 1 kap mama ile yaşama tutunmalarına yardımcı olabileceğimiz can dostlarımız sadece bugün değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ediyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

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