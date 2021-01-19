Bakanlık, 6 ay yan etki takibinde olacak

Aşılama uygulaması sonrasında ortaya çıkabilecek hafif ancak sık görülen lokal ve sistemik durumları “Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, ateş, kas/eklem ağrısı, ishal, titreme, kusma, alerjik reaksiyon, lenfadenopati” olarak sıralayan bakanlık, bu belirtilerin bildiriminin yapılmasını istedi.

Kovid olan bildirilecek

Aşı sonrasında kişide Kovid-19 enfeksiyonu gelişirse bildirilmesi gerektiğini hatırlatan Bakanlık, “Kovid-19 pandemik aşılarının koruyuculuğunun tam olması beklenmediğinden; aşılanan kişiler arasında ortaya çıkan Kovid-19 enfeksiyonun da bildirilmesi önemlidir” uyarısında bulundu.

Bakanlık, bildirimini istediği belirtiler ve zamanları şöyle sıraladı:

- İlk bir hafta içerisinde gündelik yaşamı etkileyecek ölçüde yorgunluk ve baş ağrısı.

- İlk bir hafta içerisinde ciddi lokal reaksiyon, 38 derece üzerinde ateş, ishal ve kusma.

- İlk bir ay içerisinde Lenfadenopati/lenfadenit (lenf düğümü iltihabı).

- İlk bir saatte sık olmak üzere; ilk 12 saat içerisinde akut alerjik reaksiyon.

- İlk iki ayda sık olmak üzere; 6 aya kadar nörolojik istenmeyen etkiler (Tat kaybı, koku kaybı, nöropati, Bell paralizisi-yüz felci vb).

Ertelenecek

Bakanlık aşılamanın erteleneceği durumları da açıkladı. Buna göre, 38 derece ve üzerinde ateşi olanlarla, henüz kesin tanı konulamamış akut hastalıklar ve kronik hastalıkların akut atakları sırasında kişilere aşılar ertelenecek.

Hibrit aşılama olmayacak

Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimine göre, aşının her iki dozu da aynı pandemik aşıdan uygulanacak. Kovid-19 hastalığının ağır geçirilme riski yüksek olan gebelere ve emzirenlere, kendi istekleri halinde aşı uygulanabilecek. Kontrolsüz epilepsi ve Guillain-Barre Sendromu, transvers myelit gibi enfeksiyonla ve aşıyla alevlenebilen nörolojik hastalık tanısı bulunanlara takip eden doktor tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak aşılama kararı verilebilecek.