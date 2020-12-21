MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık duyurdu! Çözülmeler devam ediyor: 234'e ulaştı
ABONE OL
21.12.2020 - 19:31 | | AA

Bakanlık duyurdu! Çözülmeler devam ediyor: 234'e ulaştı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan iki örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlık duyurdu! Çözülmeler devam ediyor: 234'e ulaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan iki örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK'dan kaçarak teslim olanların sayısı 234'e yükseldi.

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Emekliye 193, memura 270 lira zam...

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

Avcılar'da bankanın camını kırıp içeri giren şüpheli alarm çalınca kaçtı

Avcılar'da bankanın camını kırıp içeri giren şüpheli alarm çalınca kaçtı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet