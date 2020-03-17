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17.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Bakanlık, Halkı Hekimoğlu ile uyardı

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Bakanlık, Halkı Hekimoğlu ile uyardı
AYKUT YILMAZ Ankara

Bakanlık son olarak bilboard ve iki kamu spotu hazırladı. Bu kapsamda Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen ile FOX TV’nin Mucize Doktor adlı dizide Ali Vefa’yı canlandıran Taner Ölmez, bakanlık tarafından hazırlanan bilboard ve kamu spotlarında yer aldı. Afiş ve spotlarda “Koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir” denildi. Ayrıca koronavirüse karşı “Koronavirüs Danışma Hattı SABİM 184”
tanıtımı paylaşıldı. Hazırlanan kamu spotları da RTÜK’e gönderildi. 

00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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