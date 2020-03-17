Bakanlık, Halkı Hekimoğlu ile uyardı

Bakanlık son olarak bilboard ve iki kamu spotu hazırladı. Bu kapsamda Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen ile FOX TV’nin Mucize Doktor adlı dizide Ali Vefa’yı canlandıran Taner Ölmez, bakanlık tarafından hazırlanan bilboard ve kamu spotlarında yer aldı. Afiş ve spotlarda “Koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir” denildi. Ayrıca koronavirüse karşı “Koronavirüs Danışma Hattı SABİM 184”

tanıtımı paylaşıldı. Hazırlanan kamu spotları da RTÜK’e gönderildi.