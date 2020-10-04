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04.10.2020 - 12:45 | | DHA

Bakanlık talimat verdi, hemen kaldırıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, taksi durağının önünde bulunan 2 bin yıllık lahit, bulunduğu yerden kaldırılarak İznik Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Yanına masa ve sandalye koyularak oturulan 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
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UNESCO’nın geçici miras listesinde bulunan, 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik ilçesindeki Ayasofya bahçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık lahitin yanına masa ve sandalye konularak oturulması üzerine İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla taksi durağının yanında bulunan lahit ve lahitin yanında bulunan Roma döneminden kalma kitabe, yapımı devam eden İznik Arkeoloji Müzesi'ne kaldırıldı. Hava şartlarının da tahrip ettiği lahit ve kitabe, vinçle çekiciye yüklenerek müzenin bahçesine götürüldü.

Yerli otomobil fabrikasının inşaatının son hali!Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışma sürüyor. İnşaat çalışmalarında, 50 bin metreküp kazı çalışmasıyla birlikte 3 bine yakın zemin güçlendirme kolonu yapılırken, inşaat alanının son hali görüntülendi.
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