MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan " Hayat Eve Sığar" uygulaması! Corona virüs risk bölgeleri bu uygulamada!
ABONE OL
18.04.2020 - 14:39 |

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan " Hayat Eve Sığar" uygulaması! Corona virüs risk bölgeleri bu uygulamada!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgınıyla ilgili, risk bölgeleri, aile takibi, Covid-19 testi, günlük corona virüs tablosu ve harita üzerinden hastane, eczane, metro ve otobüs duraklarının bilgilerinin paylaşıldığı bir uygulamayı yayımladı.

Küresel corona virüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Dünyada virüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 250 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 155 binin üzerine çıktı. Hastalığı yenenlerin sayısı 600 bine yaklaştı. Türkiye'de ise, toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya, vefat sayısı bin 769'a, iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı ise 8 bin 63'e yükseldi.

Salgınla mücadelede zorunlu olmadıkça sokağa çıkılamaması ve vatandaşların kendisini izole etmesi virüsle savaşta en önemli tedbirlerin başında geliyor. Sağlık Bakanlığı, virüs ile alakalı güncel bilgileri ve risk haritalarını gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını geliştirdi. Uygulama, IOS ve Android marketlerde yayımlandı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığından Hayat Eve Sığar uygulaması Corona virüs risk bölgeleri bu uygulamada

Uygulama, corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktaları hakkında bilgilerin bulunduğu uygulama, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu da gösteriyor. (TRT Haber)

Bakanlık yayınladı... Corona virüs risk bölgeleri bu uygulamada!Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgınıyla ilgili, risk bölgeleri, aile takibi, Covid-19 testi, günlük corona virüs tablosu ve harita üzerinden hastane, eczane, metro ve otobüs duraklarının bilgilerinin paylaşıldığı bir uygulamayı yayımladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağında gazeteler okuyucularla buluşturuldu

Sokağa çıkma yasağında gazeteler okuyucularla buluşturuldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

Son dakika! İnanılmaz... Bayrampaşa'dan Uludağ'ın zirvesi görünüyor!

Son dakika! İnanılmaz... Bayrampaşa'dan Uludağ'ın zirvesi görünüyor!

Sıradaki Haber