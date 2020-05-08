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08.05.2020 - 10:06 | | İHA

Son dakika haberler: Bakanlık'tan Ramazan Bayramı uyarısı! Ziyaretler iptal

Son dakika haberlere göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini, çiçek veya hediye de gönderilmemesini istedi.

Son dakika haberler: Bakanlık'tan Ramazan Bayramı uyarısı! Ziyaretler iptal

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, Covid-19 salgını sürecinde, yaşlıların ve engellilerin sağlığını korumak için sıkı önlemler uygulanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kuruluşların ziyaret yasağının bulunduğu ve personelin giriş çıkışlarının da gerekli sağlık taramaları yapılarak gerçekleştirildiği örnek gösterilerek, "10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü ve 23-24-25 Mayıs’ta kutlanacak Ramazan Bayramı dolayısıyla huzurevleri ile engelli bakım merkezlerine yönelik ziyaret talepleri kabul edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kuruluşlara virüs taşıma ihtimali nedeniyle her türlü ürün girişinin bir risk teşkil ettiği bildirilen açıklamada, "Bundan ötürü kuruluşlarımıza hediye ve çiçek de gönderilmemesi gerekmektedir" denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan söz konusu açıklamada huzurevlerinin dijital ziyaretlere açık olacağı belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un da ifade ettiği üzere, Huzurevlerimiz bu bayram, fiziki ziyaretlere kapalı; dijital ziyaretlere açık olacak."

Avcılar'da kendilerini sahile atan vatandaşlar spor yaptı, banklarda sohbet etti!Corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kal çağrıları yapılmaya devam ederken Avcılar sahilinde sabah erken saatlerde spor yapanlar dikkat çekti. Bazı vatandaşların banklarda oturup sohbet ettikleri görüldü.
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