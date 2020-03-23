Bakanlıktan son dakika corona virüs açıklaması! Bin 748 hesap tespit edildi

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada son 1 hafta içerisinde terör örgütü propagandası yapan, halkı kin, nefret, korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayımlayarak algı operasyonu ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 1748 hesap hakkında çalışma yapıldığı belirtildi. Tespit edilen bu hesapların genelinde başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü propagandası yapıldığının belirlendiği belirtilerek şöyle denildi:

"Tespit edilen hesaplar arasında son dönemde dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan, Türkiyede de görülen koronavirüs (COVID-19) ile ilgili olarak; algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef göstermeye yönelik 316 hesap tespit edildi. COVID-19 ile alakalı paylaşım yapan 316 hesabın içerisinde başta FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerine müzahir şahısların paylaşımlarının da bulunduğu belirlendi. Bu bağlamda anılan paylaşımlarda bulunan şahıslar hakkında gerekli adli işlem yapıldı."