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22.04.2020 - 22:33 |

Bakaya Cezası Nedir? 2020 Bakaya Cezası Ne Kadar Oldu?

Askerlik çağına gelen, Türkiye Cumhuriyeti tüm vatandaşları, askerlik görevini yerine getirmek ile yükümlüdür. Askerlik görevini yerine getirmeyen ve bakaya kalanlar hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Peki, Bakaya cezası nedir? 2020 Bakaya cezası ne kadar oldu? İşte, detaylar.

Bakaya Cezası Nedir? 2020 Bakaya Cezası Ne Kadar Oldu?

Yasal olarak 20 yaşını dolduran T.C. vatandaşı olan erkekler askerlik vazifesini yerine getirmek zorundadır. Bu süre içerisinde askerlik çağına gelen kişilerin askerlik şubelerine mazeretlerini bildirmemeleri halinde yoklama kaçağı olarak kayıt edilmektedir.

Bakaya Cezası Nedir?

Grup numarası itibari ile veyahut sevk tarihi sona ermiş olmasından dolayı sevke tabi olan kişilerden, hiçbir kanuni mazerete sahip olmadan sevke katılmamış olan kişilere bakaya denmektedir. 

2020 Bakaya Cezası Ne Kadar Oldu?

Yeni yapılmış olan düzenlemelere göre saklılar, bakayalar, yoklama kaçakları ve geç iltihak bakaya kalanlara kaçak oldukları gün süresince idari para cezaları uygulanması kararı alındı. Kaçak olan kişilerin kendi iradeleri ile gelmeleri halinde her günün karşılığı olarak 5 Türk Lirası, yakalanmış olan kişilere ise her gün için 10 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır. 

Bakaya Cezalarına Af Gelir Mi?

Ülkemizin içinde bulunduğu terör olayları ve ülke dışında gerçekleşen operasyonlar nedeniyle yoklama kaçağı ve bakaya kalan sayısı ciddi derecede artış göstermiştir. Bu konu ile ilgili yetkililer tarafından yoklama kaçakları ve bakaya kalanlar için uygulanmış olan cezaların affı ile ilgili henüz herhangi bir adım atılmamıştır. 

İletişim Başkanlığından 23 Nisan paylaşımıİletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını “Türkiyenin Çocukları” temasıyla saat 21:00’da evlerin balkonlarında ve pencerelerinde bayraklarla İstiklal Marşının okunarak kutlanmasına ilişkin bir video hazırladı.
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