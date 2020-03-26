Bakırköy Adliyesi'nde ilk corona vakası! 6 mahkeme karantinaya alındı

Bakırköy Adliyesi'nde ilk corona virüs vakası 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan N.G.'de tespit edildi. Vakanın tespit edilmesinin ardından 5. Sulh Hukuk Mahkemesi ile irtibatta olduğu 5 diğer mahkemenin personelleri 14 gün süre ile idari izinli sayıldı.

Ayrıca 6 mahkeme karantinaya alındı.