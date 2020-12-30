Bakırköy Belediyesi'nde dehşete düşüren iddia! Parmakları kırıldı

Olay, dün Bakırköy Belediyesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral’in Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satılması sırasında, belediye tarafından satışa katılmasına engel olundu. İddiaya göre burada darp edilen Meral’in görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepkiler yükseldi. “Kendimi öldüreceğim” diye bağırdığı ve çığlık çığlığa yerde kalan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kayınvalidesi ve Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi Meral’in serçe ve yüzük parmağının kırıldığı öğrenildi.