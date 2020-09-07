Ä°stanbul BakÄ±rkÃ¶y D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir kiÅŸinin, trafikte seyir halinde olan otomobilin bagaj kapaÄŸÄ± Ã¼stÃ¼nde Â yolculuk yaptÄ±ÄŸÄ± anlar Â vatandaÅŸlar Â tarafÄ±ndan kamerayla kaydedildi.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã¼zerine Â Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± sivil trafik ekipleri, harekete geÃ§ti. Ekipler, 40 AAF 212 plakalÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Åž. G.'yi yakaladÄ±.Â



GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Åž.G.'ye "Trafik gÃ¼venliÄŸi ve dÃ¼zeni ile ilgili olan ve yÃ¶netmelikte gÃ¶sterilen kural, yasak, zorunluluk veya yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere uymamak" maddesinden 132 lira para cezasÄ± uygulandÄ±.

BOZULAN ARAÃ‡ Ã‡ALIÅžMAYA BAÅžLAYINCA ÃœSTÃœNDE KALDI



SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ifadesinde "AracÄ±n SefakÃ¶y'de arÄ±zalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bagaj kapaÄŸÄ±nda yolculuk yapan kiÅŸinin aracÄ± itmesine yardÄ±m ettiÄŸi araÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayÄ±nca Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re bu ÅŸekilde yolculuk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Â Ã–te yandan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Åž.G. "Trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye sokma" maddesinden adli iÅŸlem yapÄ±lmak Ã¼zere BakÄ±rkÃ¶y Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YeÅŸilkÃ¶y Åžehit Åžakir Tosun Polis Merkezi AmirliÄŸine teslim edildi.Â