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25.03.2020 - 09:16 | | DHA

Bakırköy’de feci kaza! 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İstanbul Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önünde seyreden minibüse çarparak kaldırıma çıktı.  Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza saat dün saat 17.45 sıralarında Kennedy Caddesi Sirkeci istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Ç., 34 ZKT 36 plakalı otomobiliyle, viraja hızlı girince yerlerin de ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden 34 BVS 722 plakalı minibüse çarptı. Kazada savrulan otomobil kaldırıma çıktı, tel örgülere vurarak durdu.

Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Sürücü Burhan Ç. otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Burhan Ç. ,Cem G. ve Sezgin S. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Burhan Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Bakırköy’de feci kaza! 1'i ağır 3 kişi yaralandıİstanbul Bakırköy'de kayganlaşan yolda hızını alamayan araç ilk önce öndeki araca ardında da kaldırıma çıkarak tel örgülere çarparak durdu. Kaza da 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
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