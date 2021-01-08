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08.01.2021 - 03:25 | | DHA

Bakırköy'de korkutan anlar! Hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı

Bakırköy D100 Karayolu yan yolda, hafriyat kamyonu sürücüsü önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kamyon yolu ayıran bariyerlere ve demir tellere çarptı. Kazada kamyonun deposundaki tonlarca litre mazot yola döküldü.

Bakırköy'de korkutan anlar! Hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı

Kaza, D100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde saat 01.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 GA 7782 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Cafer Çınar Şirinevler mevkiine geldiği sırada, plakası alınamayan bir otomobil aniden önüne çıktı.

Çınar, otomobile çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere ve demir tellere çarptı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, kamyonun deposundan dökülen mazot yola aktı. Yoldan geçen sürücüler, bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bakırköyde korkutan anlar Hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ayakta kontrol ederken, polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından kamyon,vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Belediye ekiplerinin yola dökülen mazotu temizlemesinin ardından, ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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