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20.04.2020 - 13:10 | | DHA

Bakla toplamaya giden kadın serada iple asılı halde bulundu!

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bakla toplayacağını söyleyerek evden çıkan Ayşe B.'nin (56), sera demirine iple asılı cansız bedeni bulundu.

Bakla toplamaya giden kadın serada iple asılı halde bulundu!

Olay, Bozyazı ilçesi Gürlevik Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra bakla toplayacağını söyleyerek evden çıkan Ayşe B., evlerinin yakınında seraya gitti. Ayşe B., uzun süre eve dönmeyince, yakınları kontrol amacıyla seraya gitti.

Ayşe B.'yi sera demirine iple asılı bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Ayşe B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayşe B.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Diyanet'ten teravih namazı açıklamasıDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı son dakika açıklamasında, "Ramazandan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi. Erbasş, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" açıklamasında bulundu.
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