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31.07.2020 - 11:23 | | AA

Baklavaların arasında sahte pasaport ele geçirildi

Gaziantep'te "baklava" şifresiyle sahte pasaport hazırlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Baklavaların arasında sahte pasaport ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu 2 kişinin Beybahçe Mahallesi'ndeki bir tatlıcıda sahte pasaport hazırladığı bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, baklava tepsilerinin arasında çok sayıda yabancı ülkelere ait boş pasaport ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin pasaport talep edenlerle yaptığı görüşmelerde "baklava" şifresini kullandıkları öğrenildi.

Haklarında "resmi evrakta sahtecilik" suçundan işlem yapılan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

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