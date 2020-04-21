MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakmakla Usta Olunsa, Kediler Kasap Olurdu Atasözünün Anlamı Nedir?
ABONE OL
21.04.2020 - 16:46 |

Bakmakla Usta Olunsa, Kediler Kasap Olurdu Atasözünün Anlamı Nedir?

Etkin atasözlerinden biri olarak bakmakla usta olunsa, kediler kasap olurdu cümlesi öne çıkmaktadır. Güçlü bir mecazi anlamı bulunan nu atasözünü farklı yerlerde amaca uygun kullanabilirsiniz. Peki, bakmakla usta olunsa, kediler kasap olurdu atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Bakmakla Usta Olunsa, Kediler Kasap Olurdu Atasözünün Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre bakmakla usta olunsa, kediler kasap olurdu atasözünü ‘Bir şeyi öğrenmek adına izlemek yeterli değildir, uygulamaya geçerek her konusunu anlamak gerekir’ şeklinde tabir etmek mümkün.

Bakmakla Usta Olunsa, Kediler Kasap Olurdu Atasözünün Anlamı Nedir?

Bazı şeyleri anlamak için izlemek yeterli olmaz. Her ne kadar bu şekilde kabaca bir fikir elde edilse bile; uygulamaya geçmek, denemeler yapmak ve bazı bilgiler edinmek gerekmektedir. Yoksa herkes bakarak birçok konuda uzman olabilirdi. Bunu anlatan atasözüne ise bakmakla usta olunsa kediler Kasap olurdu cümlesi kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Toplumun kültür ve anlayışını anlatan cümlelere atasözleri denir. Bu atasözlerinin içerisinde bakmakla usta olunsa, kediler Kasap olurdu cümlesi yer alıyor. Bir duruma sadece bakmakla hiçbir şey elde edilemez ve öğrenilemez.

 

Adana'da büyük panik! Dut ağaçlarına yarasalar konduAraştırmacılar dünya çapında 2,5 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsün yarasalardan insanlara geçtiği tahmin ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa ise bölge halkını tedirgin olmasına yetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tilkinin Dönüp Geleceği Yer, Kürkçü Dükkanıdır Atasözünün Anlamı Nedir?

Tilkinin Dönüp Geleceği Yer, Kürkçü Dükkanıdır Atasözünün Anlamı Nedir?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Transistör Nedir? Transistör Çeşitleri Nelerdir?

Transistör Nedir? Transistör Çeşitleri Nelerdir?

Sıradaki Haber