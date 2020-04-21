Türk Dil Kurumuna göre bakmakla usta olunsa, kediler kasap olurdu atasözünü ‘Bir şeyi öğrenmek adına izlemek yeterli değildir, uygulamaya geçerek her konusunu anlamak gerekir’ şeklinde tabir etmek mümkün.

Bakmakla Usta Olunsa, Kediler Kasap Olurdu Atasözünün Anlamı Nedir?

Bazı şeyleri anlamak için izlemek yeterli olmaz. Her ne kadar bu şekilde kabaca bir fikir elde edilse bile; uygulamaya geçmek, denemeler yapmak ve bazı bilgiler edinmek gerekmektedir. Yoksa herkes bakarak birçok konuda uzman olabilirdi. Bunu anlatan atasözüne ise bakmakla usta olunsa kediler Kasap olurdu cümlesi kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Toplumun kültür ve anlayışını anlatan cümlelere atasözleri denir. Bu atasözlerinin içerisinde bakmakla usta olunsa, kediler Kasap olurdu cümlesi yer alıyor. Bir duruma sadece bakmakla hiçbir şey elde edilemez ve öğrenilemez.