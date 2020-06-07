MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakü'deki kanser hastası ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
ABONE OL
07.06.2020 - 20:24 | | DHA

Bakü'deki kanser hastası ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan, özefagus kanseri teşhisi konulan Türk vatandaşı Telat Vargün, tedavi için ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Bakü'deki kanser hastası ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Azerbaycan'da özefagus kanseri teşhisi konulan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine Azerbaycan başkenti Bakü'den İstanbul'a getirildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Havadaki kahramanlar

Baküdeki kanser hastası ambulans uçakla İstanbula getirildi

Vargün, saat 19.30 sıralarında TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul Genel Havacılık Terminaline indi. Uçağın apronda park etmesinin ardından uçak altına giden ambulansa binen Telat Vargün kısa bir süre ambulans içinde bekledikten sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkiye'nin corona virüs tablosu (7 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 914 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 170 bin 132, can kaybı 4 bin 692 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca kritik uyarılarda bulunarak corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca kritik uyarılarda bulunarak corona virüste son durumu açıkladı

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Kahreden haber! Bir kardeş hayatını kaybetti diğeri kayıp...

Kahreden haber! Bir kardeş hayatını kaybetti diğeri kayıp...

Sıradaki Haber