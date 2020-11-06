Bal Ailem projesiyle ile eğitime destek

Bal Ailem projesi, alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanan ve hayata geçirilen bir eğitim projesidir.

Kitaplardan, tiyatro oyununa ve kukla gösterisine kadar birçok alanda hazırlanan proje, çocuklarımızın bilgili, bilinçli, sağlıklı ve öz güveni yüksek bireyler olarak yetişmesini amaçlarken; Türk Toplumu’nun değerlerine ve kültür yapısına uygun bir nesil oluşmasına da katkıda bulunmayı hedefliyor.

“Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem tüm dünyayı değiştirebilir düşüncesiyle yola çıktık. Şehitlerimizin emanetleri için güzel düşünelim, güzel bakalım ve güzel yazalım dedik... Bunlara bir de değerlerimizi, geleneklerimizi ve erdemlerimizi ekleyerek adına “BAL AİLEM” dedik...” diyen vakıf genel müdürü, amaçlarının bu eğitim projesi ile çocuklarımızın gelecekleri için birer tohum dikmek olduğunu söyledi.

Vakfın müdürü,“Eğer bu tohumun can suyu, güneşi de sizler olursanız o tohumlar yeşerir, büyür ve pırıl pırıl bir nesil yetişir. Bir çocuğun eğitimi her türlü gayret ve fedakârlıklara değer, bu sebeple biz; Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı olarak çocuklarımızın hem ellerinden, hem de yüreklerinden sımsıkı tutmaya hazırız” dedi.

Projenin başlangıcı olarak bu yıl Kasım ayını işaret eden Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı, Bal Ailem projesi ile imkânı olmayan tüm çocuklarımıza ‘Değerler Eğitim Serisi’ kitaplarının bağışının yapılacağının ve satış geliriyle de öncelikli olarak engelli şehit çocuklarımıza tablet dağıtımı gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.