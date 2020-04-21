Bal Tutan Parmağını Yalar Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

TDK’ya göre bal tutan parmağını yalar atasözü, ‘Eğer bir duruma katkı veriliyorsa, kişi o durumdan kendi çıkarı için de yarar sağlayabilir,’ anlamına gelmektedir.



Bal Tutan Parmağını Yalar Atasözünün Anlamı Nedir?



Özellikle halk arasında bal tutan parmağını yalar atasözü daha geleneksel bir anlama sahiptir. Kişisel çıkar için etkili bir durum söz konusu olduğunda kişi doğru noktalara destek olduğu zaman, o destek üzerinden kendi için de önemli avantajlar sağlar. Yani herhangi bir fayda getirecek durma el atıldığı zaman, o durumdan güzel bir kar elde edilebilmektedir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Geçmişten günümüze kadar uzanan ve toplum tarafından benimsenmiş cümleler atasözü olarak bilinir. Bu atasözleri arasında bal tutan parmağını yalar halk tarafından çok fazla kullanılır. Özellikle yeri geldiğinde gerekli olarak doğrudan dile getirmek mümkün. Herhangi bir duruma, olaya ya da çalışmaya girildiğinde, bu noktalardan kişisel bir kar çıkarılabilir.