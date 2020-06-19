MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Balat'ta çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
ABONE OL
19.06.2020 - 13:58 | | DHA

Balat'ta çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fatih Balat'ta çok sayıda binayı su bastı.

Balat'ta çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkili olduğu bölgelerden biri olan Fatih'te çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Şiddetli yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri de Derviş Ali Mahallesi oldu. Kesmekaya Caddesi ve bazı sokaklarda çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Tanburacı Sokak'ta 4 katlı bir binanın zemin katı yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Evdeki birçok eşya zarar gördü. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı eve biriken suyu tahliye etmek için itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Su basan bazı binalarda da vatandaşlar kendi imkânları ile yağmur sularını boşaltmaya çalıştı.

Yerli füze motorununun testini Bakan Varank gerçekleştirdiSon dakika gelen habere göre Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende test edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karne sorgulama nasıl yapılır? Karne notları nereden öğrenilir?

Karne sorgulama nasıl yapılır? Karne notları nereden öğrenilir?

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Balıkesir'de LGS 243 okulda yapılacak

Balıkesir'de LGS 243 okulda yapılacak

Sıradaki Haber