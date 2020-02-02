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02.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Balat’ta ‘turnikeleri korkmadan geçmek’

Balat’taki Kadir Has Üniversitesi, yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Balat’ta ‘turnikeleri korkmadan geçmek’

"Vitrindeki İncirden Korkan Turnikeden Geçemez” sergisi, Kadir Has Sanat ve Tasarım Fakültesi Tasarım Yüksek Lisans Programı bünyesinde Fulya Erdemci’nin yürüttüğü güz dönemi dersi kapsamında düzenleniyor.

Sergide, Balat’ı merkeze alan ve buradaki kamusal alanı geçirdiği dönüşümler, yarattığı ilişkiler, içinde bulunduğu sınırlar ve doğurduğu imkanlar doğrultusunda inceleyen projelere yer veriliyor. Sergide Eda Sütunç, Efe Bayraktar, Erman Pehlivan, Fisun Yalçınkaya, Gülsen Şenol, Ömercan Çakır, Öykü Mustafaoğlu, Sevilay Göktaş, Şükran Çakmak, Yaren Karakurt ve Zeynep Yılmaz’ın çalışmaları 14 Şubat’a kadar görülebilir.

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