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19.04.2020 - 02:32 | | DHA

BalÄ±k fabrikasÄ±nda korkutan yangÄ±n

Trabzon'un Ã‡arÅŸÄ±baÅŸÄ± ilÃ§esinde, balÄ±k fabrikasÄ±nÄ±n soÄŸuk hava deposunda Ã§Ä±kan yangÄ±nÂ itfaiye ekiplerinceÂ 2 saatte sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BalÄ±k fabrikasÄ±nda korkutan yangÄ±n

YangÄ±n, akÅŸam saatlerindeÂ Ã‡arÅŸÄ±baÅŸÄ± ilÃ§esinde Ã¶zel bir firmaya ait balÄ±k fabrikasÄ±nÄ±n soÄŸuk hava deposunda Ã§Ä±ktÄ±. HenÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±nda alevler kÄ±sa sÃ¼rede fabrikayÄ± sardÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ile Ã‡arÅŸÄ±baÅŸÄ± Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 2 saatte kontrol altÄ±na alÄ±narak sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Fabrikada bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± hasar oluÅŸurken,Â yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± nedeniyle vatandaÅŸlar çatÄ±lara çÄ±ktÄ±!Antalya'da sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± nedeniyle evinde kalan vatandaÅŸlar, günlerinin çoÄŸunu apartman çatÄ±larÄ±nda geçirdi. ÇatÄ±da müzik dinleyerek oynayan 4 kiÅŸi ise ilginç görüntüler oluÅŸturdu.
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