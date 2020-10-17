MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Balık tutmak için köprüye çıkmıştı... Sonrası korkunç!
ABONE OL
17.10.2020 - 18:14 | | DHA / İHA

Balık tutmak için köprüye çıkmıştı... Sonrası korkunç!

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, balık tutmak için köprüye çıkan Ramazan Demir (25), dengesini kaybederek düşünce hayatını kaybetti.

Balık tutmak için köprüye çıkmıştı... Sonrası korkunç!

Bahşılı'da balık tutmak için Bahşılı Kızılırmak Köprüsü'ne çıkan Ramazan Demir, iddiaya göre dengesini kaybederek Kızılırmaka düştü. Akıntıya kapılan Ramazan Demir'i gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekiplerince yapılan aramada ırmaktan çıkarılan Ramazan Demir, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi coşkuyla karşılandıGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin Karadeniz'deki ikinci doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balık tutmak için köprüye çıkmıştı... Sonrası korkunç!

Balık tutmak için köprüye çıkmıştı... Sonrası korkunç!

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü korona tablosu nedir?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü korona tablosu nedir?

Sıradaki Haber