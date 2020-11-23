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23.11.2020 - 10:06 | | DHA

Balık tutmaya gittiği ırmakta kayboldu, cansız bedeni bulundu

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde balık tutmak için gittiği ırmağa düşerek kaybolan Rafet Şentürk’ün (60) cansız bedenine ulaşıldı.

Balık tutmaya gittiği ırmakta kayboldu, cansız bedeni bulundu

İlçeye bağlı Köşe Mahallesi’nde yaşayan Rafet Şentürk, dün sabah Topçam Melet Irmağı'na balık tutmaya gitti. Şentürk’ün eve dönmemesi üzerine aile, durumu jandarmaya haber verdi.

Bölgede arama yapan ekipler, ırmak kenarında Şentürk’e ait şapka ile çantayı buldu. Bunun üzerine AKUT ekipleri, Topçam Melet Irmağı'nda arama çalışması başlattı. Gece yarısı suda Şentürk’ün cansız bedeni bulundu.

 

Aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu!Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 52 bin TL değerindeki otomobilini satmak için ilana koyan Mustafa Demir (26) dolandırıcıların hedefi oldu. Aracı satmakta anlaştığı kişinin 'Parayı EFT ile gönderiyorum' sözüne inanan Demir, noter aracılığıyla aracın satışını verdi. 2 gün beklemesine rağmen para kendisine ulaşmayan Demir, aracın plakasının değiştirilip, başka birine satıldığını öğrenince dolandırıldığını anlayıp, suç duyurusunda bulundu.
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