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17.07.2020 - 11:08 | | DHA

Balıkçılar caretta sandı erkek cesedi çıktı

Antalya'da, balıkçılar tarafından su yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Balıkçıların ilk başta caretta caretta sandığı cesedin sol kolunun iç kısmında gül dövmesi olduğu belirtildi.

Antalya'da, sabah saatlerinde tekneyle balık tutmaya çıkan vatandaşlar, Karaalioğlu Parkı falezlerinin 3 mil açıklarında, suyun yüzeyinde bir cisim gördü. Önce caretta caretta sanan balıkçılar, erkek cesedi olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Deniz polisi tarafından Kaleiçi Yat Limanı'ndan kıyıya çıkarılan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmazken, sol kolunun iç kısmında gül dövmesi bulunduğu belirtildi.

Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Caretta caretta sandılar! Erkek cesedi çıktı!Antalya'da, balıkçılar tarafından su yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Balıkçıların ilk başta caretta caretta sandığı cesedin sol kolunun iç kısmında gül dövmesi olduğu belirtildi.
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