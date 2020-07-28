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28.07.2020 - 12:51 |

Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

TOKİ kuraları devam ediyor. Bugün durak Balıkesir'di. Altıeylül ilçesinde 2300 konut gerçekleşen kura çekiminin sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle de sıklıkla Balıkesir Altıeylül TOKİ sonuçları açıklandı mı? soruları yöneltiliyor.

Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

Balıkesir Altıeylül ilçesi için bugün TOKİ kuraları gerçekleşti. Kura saat 10.00'da internetten canlı yayında yapıldı. Kura çekimini izleyemeyenler şimdi sonuçları merak ediyor ve Balıkesir Altıeylül TOKİ sonuçları açıklandı mı? diye soruyor.

TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmış değil. Balıkesir Altıeylül için sonuçların yarın ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenmek için tıklayınız.

TOKİ BALIKESİR ALTIEYLÜL KURA SONUÇLARI

 

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