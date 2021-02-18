18.02.2021 - 16:31 | | DHA
Balıkesir Belediyesi toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu getirdi
Gelen son dakika haberine göre; Balıkesir'de toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması zorunluluğu getirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüsün yayılımını engellemek için toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması getirildi. Vatandaşların, otobüsleri kullanabilmeleri için HES kodu uygulamasını 15 Mart tarihine kadar 'Balkart'lara tanımlamaları istendi.
HES kodu tanımlama işlemlerinin Akıllı Balkart ve dolum bayilerinden yapılabileceği bildirildi.
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