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18.02.2021 - 16:31 | | DHA

Balıkesir Belediyesi toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu getirdi

Gelen son dakika haberine göre; Balıkesir'de toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması zorunluluğu getirildi.

Balıkesir Belediyesi toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu getirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüsün yayılımını engellemek için toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması getirildi. Vatandaşların, otobüsleri kullanabilmeleri için HES kodu uygulamasını 15 Mart tarihine kadar 'Balkart'lara tanımlamaları istendi.

HES kodu tanımlama işlemlerinin Akıllı Balkart ve dolum bayilerinden yapılabileceği bildirildi.

Balıkesir Belediyesi toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu getirdi

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