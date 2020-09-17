Balıkesir polisinden silah operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il ve ilçeler genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 1 adet Sarsılmaz ateşli silah ve bu silaha ait 6 fişek, 1 adet Cal 765 ibareli ateşli silah ve bu silaha ait 7 adet fişek, 1 adet ruhsatsız Av tüfeği, Ayvalık İlçesinde, 1 adet Blow kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek, Bandırma İlçesinde, 1 adet 7,65 mm çaplı ateşli silah ve bu silaha ait 9 adet fişek, Gömeç İlçesinde,1 adet magnum pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 8 adet fişek, 1 adet Prenses marka Av Tüfeği ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında kanuni işlem uygulandı.
Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladıÇin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.