Balıkesir Posta Kodu Nedir? Balıkesir İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodu meydana getirilirken, şehrin plaka numarasının yanına 3 rakam daha eklenmektedir. Bu rakamlar ilçelere ve mahallere göre değişiklik göstermektedir.



Balıkesir Posta Kodu



Balıkesir’in posta kodu, aynı zamanda şehrin plaka numarası da olan 10 ile başlamaktadır. İlçe ve mahalleye bakılarak da 10’un yanına farklı 3 rakam daha ilave edilmektedir.



Balıkesir İlçelerinin Posta Kodları



Balıkesir, 20 ilçeye sahip ve kalabalık sayılabilecek bir şehirdir. Şehrin ilçelerine ait posta kodları aşağıda ayrıntılı olarak listelenmiştir.

Altıeylül, 10100

Ayvalık, 10405

Balya, 10840

Bandırma, 10245

Bigadiç, 10440

Burhaniye, 10700

Dursunbey, 10800

Edremit, 10390

Erdek, 10500

Gömeç, 10715

Gönen, 10900

Havran, 10565

İvrindi, 10785

Karesi, 10085

Kepsut, 10660

Manyas, 10480

Marmara, 10940

Savaştepe, 10580

Sındırgı, 10330

Susurluk, 10610