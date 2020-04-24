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24.04.2020 - 18:06 |

Balıkesir Posta Kodu Nedir? Balıkesir İlçelerinin Posta Kodları

Gönderdiğimiz bir kargonun, ilgili adrese sorunsuz bir şekilde ulaştırılabilmesi için mutlaka posta kodunu da adres içerisine yazmamız gerekmektedir. Elektronik bir simgeleme işlemi gören bu kodlar sayesinde; il, ilçe ve mahalleye kadar tüm alan tespitleri yapılabilmektedir. Peki, Balıkesir posta kodu nedir? Balıkesir ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte Balıkesir’e kargo yapacağınız zaman işinize yarayacak posta kodları.

Balıkesir Posta Kodu Nedir? Balıkesir İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodu meydana getirilirken, şehrin plaka numarasının yanına 3 rakam daha eklenmektedir. Bu rakamlar ilçelere ve mahallere göre değişiklik göstermektedir.

Balıkesir Posta Kodu

Balıkesir’in posta kodu, aynı zamanda şehrin plaka numarası da olan 10 ile başlamaktadır. İlçe ve mahalleye bakılarak da 10’un yanına farklı 3 rakam daha ilave edilmektedir.

Balıkesir İlçelerinin Posta Kodları

Balıkesir, 20 ilçeye sahip ve kalabalık sayılabilecek bir şehirdir. Şehrin ilçelerine ait posta kodları aşağıda ayrıntılı olarak listelenmiştir.

Altıeylül, 10100

Ayvalık, 10405

Balya, 10840

Bandırma, 10245

Bigadiç, 10440

Burhaniye, 10700

Dursunbey, 10800

Edremit, 10390

Erdek, 10500

Gömeç, 10715

Gönen, 10900

Havran, 10565

İvrindi, 10785

Karesi, 10085

Kepsut, 10660

Manyas, 10480

Marmara, 10940

Savaştepe, 10580

Sındırgı, 10330

Susurluk, 10610

 

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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