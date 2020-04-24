Balıkesir Posta Kodu Nedir? Balıkesir İlçelerinin Posta Kodları
Gönderdiğimiz bir kargonun, ilgili adrese sorunsuz bir şekilde ulaştırılabilmesi için mutlaka posta kodunu da adres içerisine yazmamız gerekmektedir. Elektronik bir simgeleme işlemi gören bu kodlar sayesinde; il, ilçe ve mahalleye kadar tüm alan tespitleri yapılabilmektedir. Peki, Balıkesir posta kodu nedir? Balıkesir ilçelerinin posta kodları nelerdir? İşte Balıkesir’e kargo yapacağınız zaman işinize yarayacak posta kodları.
Posta kodu meydana getirilirken, şehrin plaka numarasının yanına 3 rakam daha eklenmektedir. Bu rakamlar ilçelere ve mahallere göre değişiklik göstermektedir.
Balıkesir Posta Kodu
Balıkesir’in posta kodu, aynı zamanda şehrin plaka numarası da olan 10 ile başlamaktadır. İlçe ve mahalleye bakılarak da 10’un yanına farklı 3 rakam daha ilave edilmektedir.
Balıkesir İlçelerinin Posta Kodları
Balıkesir, 20 ilçeye sahip ve kalabalık sayılabilecek bir şehirdir. Şehrin ilçelerine ait posta kodları aşağıda ayrıntılı olarak listelenmiştir.
Altıeylül, 10100
Ayvalık, 10405
Balya, 10840
Bandırma, 10245
Bigadiç, 10440
Burhaniye, 10700
Dursunbey, 10800
Edremit, 10390
Erdek, 10500
Gömeç, 10715
Gönen, 10900
Havran, 10565
İvrindi, 10785
Karesi, 10085
Kepsut, 10660
Manyas, 10480
Marmara, 10940
Savaştepe, 10580
Sındırgı, 10330
Susurluk, 10610