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05.02.2021 - 11:23 | | DHA

Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı

İstanbul Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Yunakdere Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.

Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı

Savaştepe ilçesinin kırsal Yunaklar Mahallesi, koronavirüs vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Savaştepe İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, kurdukları barikat ile mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Mahalledeki karantinanın 10 gün süreceği bildirildi.

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