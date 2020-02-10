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10.02.2020 - 23:02 | | AA

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

 

Ege Denizi’nde rutin devriye nöbeti yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık'ın Sarımsaklı sahili açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmekte olan bir grup göçmeni fark ederek harekete geçti.

Lastik botu durduran ekipler, 34 Afganistan, 3 Orta Afrika, 2 Somali, 2 Gambiya, 2 Togo ve 1 Mali uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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