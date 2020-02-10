Balıkesir'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi’nde rutin devriye nöbeti yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık'ın Sarımsaklı sahili açıklarında bir lastik botla Midilli Adası'na gitmekte olan bir grup göçmeni fark ederek harekete geçti.

Lastik botu durduran ekipler, 34 Afganistan, 3 Orta Afrika, 2 Somali, 2 Gambiya, 2 Togo ve 1 Mali uyruklu 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.