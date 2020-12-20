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20.12.2020 - 13:45 | | İHA

Balıkesir’de bir sağlık çalışanı daha virüse yenildi

Balıkesir'de bir sağlık çalışanı daha korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Balıkesir’de bir sağlık çalışanı daha virüse yenildi

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi eski başhekimi Serkan Munis korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Diş Hekimi Serkan Munis, test sonucunun pozitif çıkması üzerine yaklaşık bir ay önce Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen sevilen diş hekimi, sabah saatlerinde verdiği mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirdi. Bir dönem başhekimliğini üstlendiği Diş Hastanesinde görev yapan hekim henüz 43 yaşındaydı. Serkan Munis’in cenazesi evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurduDiyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı komşusu Nebi Kandemir'i (45) tabancayla vurarak kaçtı. Yaralanan Kandemir, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis şüphelinin yakalanması için arama çalışması başlattı.
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