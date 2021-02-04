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04.02.2021 - 10:29 |

Balıkesir'de evinde ölü bulunan İran uyruklu kadının eşi tutuklandı

Balıkesir'de, evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan İran uyruklu kadının eşi tutuklandı.

Balıkesir'de evinde ölü bulunan İran uyruklu kadının eşi tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden Samiha Rashıdian'ın eşi R.B. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samira Rashıdian (31), Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi İşletmeciler Caddesi'nde iki gün önce doğal gaz kokusu yayılan evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunmuştu.

 

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