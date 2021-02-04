Balıkesir'de evinde ölü bulunan İran uyruklu kadının eşi tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, hayatını kaybeden Samiha Rashıdian'ın eşi R.B. polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Samira Rashıdian (31), Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi İşletmeciler Caddesi'nde iki gün önce doğal gaz kokusu yayılan evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunmuştu.
'Annemin sevgilisi taciz etti' diyen Gizem Avcı'dan şok açıklamalarAnnesini 2 yıl önce ziyaret ettiği esnada tacize uğradığını iddia eden Gizem Avcı yaşadıklarını anlattı. Avcı, taciz sonrası annesiyle sevgilisinin arası bozulunca 2 kardeşiyle Antalya'ya yerleşti. Ancak dün kente gelen ve annesini Konya'ya dönmeye ikna eden İ.D., evdeki eşyaların toplanması sırasında Gizem Avcı ile kardeşini darbetti.