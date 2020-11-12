MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'de fuhuş operasyonu! 4 kişi tutuklandı
ABONE OL
12.11.2020 - 21:06 | | AA

Balıkesir'de fuhuş operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de fuhuş operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda kiraladıkları evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüpheliler A.F.D, M.K.K, M.F.U. ile Ö.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

Evde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 450 lira, bir tüfek, 9 milimetre çapında 40 fişek, 3 altın yüzük ele geçirildi.

Rusya'da AVM'de yangınRusya'da bir AVMde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, AVM çalışanlarının ve müşterilerin zamanında tahliye edildiğini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son anda kurtarıldılar! Yanan evini çaresizce izledi

Son anda kurtarıldılar! Yanan evini çaresizce izledi

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

12 Kasım Süper Loto'da çekiliş sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

12 Kasım Süper Loto'da çekiliş sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet