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17.11.2020 - 22:56 | | AA

Balıkesir'de korkutan yangın! 5 ev kullanılmaz hale geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'de korkutan yangın! 5 ev kullanılmaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, Mumcu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Meryem Abeş'in (81) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 3'ü metruk 4 binaya daha sıçradı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine Sındırgı Orman İşletme Şefliğine ait 4 arazöz, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 itfaiye aracı, BASKİ'ye ait 2 tanker, 3 kepçe, Simav'dan gönderilen 2 yangın söndürme aracı ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesirde korkutan yangın 5 ev kullanılmaz hale geldi

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 evde hasar oluşurken ekipler, evi yıkılan ve kendisine ulaşılamayan Abeş'i bulmaya çalışıyor.

Öte yandan, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da mahalleye giderek yangınla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

    Bolu'da tekstil yüklü tır yandıAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınlarında dinlenme tesisinde park halinde bulunan tekstil yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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