MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'de LGS 243 okulda yapılacak
ABONE OL
19.06.2020 - 13:53 | | AA

Balıkesir'de LGS 243 okulda yapılacak

Son dakika haberi... Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) öğrencilere rahat bir sınav ortamı sağlanması amacıyla çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Balıkesir'de LGS 243 okulda yapılacak

Yazılı açıklamasında, öğrencilerin sınava gireceği salonların dezenfekte edildiğini açıklayan Yıldız; şunları kaydetti:

"Maskeleriniz, el dezenfektanlarınız salonlara ulaştırıldı. Okullarda sosyal mesafenizi koruyabileceğiniz alanlar oluşturuldu. Sizlerden isteğimiz, kurallara ve görevli öğretmenlerinizin yönlendirmelerine riayet etmeniz; kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sınav günü en geç saat 09.00'da okulunuzda hazır bulunmanızdır. Kaygılarınızı azaltın; kendinize güvenin ve başaracağınıza inanın. Sonucu ne olursa olsun bizler için çok kıymetli olduğunuzu unutmayın. Bu sınavı, en güzel neticeyi alarak başarıyla atlatacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlerin yetişmesinde çok büyük katkıları olan değerli ailelerinize; sınavda görev alacak olan tüm idareci, öğretmen ve görevlilerimize teşekkür ediyor; hepinize başarılar diliyorum."

Balıkesir’de 20 ilçedeki 243 okulda yapılacak LGS'ye 18 bin 991 öğrencinin katılması bekleniyor.

Yerli füze motorununun testini Bakan Varank gerçekleştirdiSon dakika gelen habere göre Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende test edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balıkesir'de LGS 243 okulda yapılacak

Balıkesir'de LGS 243 okulda yapılacak

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

Milyonları ilgilendiriyor! O maaş kesiliyor çünkü…

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

İşte ikinci el fiyatı sıfır fiyatını geçen otomobiller

Heyecan dorukta! LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? LGS ertelendi mi?

Heyecan dorukta! LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? LGS ertelendi mi?

Sıradaki Haber