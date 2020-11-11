Balıkesir’de otomobil 2 köpeği ezdi!

Olay, dün sabah saatlerinde Erdek ilçesindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzin istasyonuna gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 KNT 11 plakalı otomobil, pompaların önünde yatan iki köpeğin üzerinden geçti. Köpekler olayın ardından yerden kalkıp koşmaya başlarken, otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti. Bir süre sonra köpeklerden biri istasyonda yere yığılarak öldü. Ağır yaralanan diğer köpek ise çevredekilerin yardımıyla veterinere götürülerek, tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobilin, köpekleri ezdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere, tepki yağdı. HAYTAP’ın şikayeti üzerine otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

İki köpeği ezdiği olayla ilgili Balıkesir Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Otomobil sürücüsü hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erdek ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda 10.11.2020 tarihinde meydana gelen ve bazı basın organlarının haberlerinde de yer alan; iki yavru köpeğe bir aracın zarar vermesi olayı ile ilgili aynı tarihte Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerimizce gerekli tespit yapılmış, ilgili şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Konu ile ilgili işlem süreci valiliğimizce sürdürülmektedir."