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26.08.2020 - 01:30 | | İHA

Balıkesir'de şüpheli olay! Şarampole uçan araçtan sürücü çıkmadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde şarampole uçan araçtan sürücü çıkmadı.

Balıkesir'de şüpheli olay! Şarampole uçan araçtan sürücü çıkmadı

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde meydana geldi. 35 AF 8645 plakalı aracın uçtuğunu görenler durumu hemen polise bildirdi. Bölgeye polisin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Balıkesirde şüpheli olay Şarampole uçan araçtan sürücü çıkmadı

Şarampole uçan ve şans eseri 20 metre aşağıya düşmeden yol kenarındaki betona takılarak asılı kalan araçta, yapılan incelemede içinden sürücü çıkmadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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