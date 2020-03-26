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26.03.2020 - 09:23 | | İHA

Balıkesir’de şüpheli ölüm! Evinin banyosunda bulundu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 54 yaşındaki bir kişi, evinin banyosunda ölü bulundu.

Balıkesir’de şüpheli ölüm! Evinin banyosunda bulundu

Edinilen bilgiye göre; Mehmet Adaş (54) isimli şahıstan haber alamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Mehmet Adaş’ın Yalı Mahallesi Zekiye Yavuz Sokak'taki ikametine gelen 112 sağlık ekipleri, Adaş'ın banyoda cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri tarafından, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş olarak bulunan Mehmet Adaş'ın mide kanaması geçirdiği öğrenilirken, savcılık olay yerinde incelemelerde bulundu. Mehmet Adaş'ın beklenmedik ani ölümü ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğarken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Savcılık şüpheli ölüm olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçtiGelen son dakika haberine göre; corona virüs (covid-19) salgınının etkisi altındaki ABD'den kötü haberler gelmeye devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı ise 70 bine yaklaştı. Öte yandan New Jersey eyaletinde de bir Türk vatandaşı yeni tip corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
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