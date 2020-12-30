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30.12.2020 - 12:06 | | AA

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 24 gözaltı

Balıkesir il merkezi, Edremit, Bandırma ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 24 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 5, Edremit'te 3, Bandırma'da 3 ve Havran ilçesinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 42 adet sentetik hap, 10,81 gram sentetik uyuşturucu, 425,35 gram esrar, bir 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca, 3 dolu kurusıkı tabanca fişeği, 1 hassas terazi, bin 820 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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