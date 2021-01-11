11.01.2021 - 11:10 | | AA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 19 gözaltı
Balıkesir il merkezi, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 5, Bandırma’da 3 ve Burhaniye’de bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 40 sentetik ecza hapı, 7,79 gram metamfetamin, 1 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.