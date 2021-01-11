MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 19 gözaltı
ABONE OL
11.01.2021 - 11:10 | | AA

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 19 gözaltı

Balıkesir il merkezi, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi yakalandı.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında 19 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik il merkezinde 5, Bandırma’da 3 ve Burhaniye’de bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 40 sentetik ecza hapı, 7,79 gram metamfetamin, 1 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

3 saniye ile ölümden kurtuluşEyüpsultan'da iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul baraj doluluk oranları arttı mı? İki gün süren sağanak yağış barajlara nasıl etki etti?

İstanbul baraj doluluk oranları arttı mı? İki gün süren sağanak yağış barajlara nasıl etki etti?

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

İzole yaşam için gittiler! Anne ve oğlunun feci sonu

İzole yaşam için gittiler! Anne ve oğlunun feci sonu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet